Classifica Superbike Mondiale 2021: Toprak Razgatlioglu vola a +29 su Jonathan Rea! (Di sabato 16 ottobre 2021) Classifica Mondiale Superbike 2021 Classifica PILOTI Toprak Razgatlioglu503YAMAHA Jonathan REA474KAWASAKI SCOTT REDDING431DUCATI MICHAEL RUBEN RINALDI265DUCATI ANDREA LOCATELLI257YAMAHA MICHAEL VAN DER MARK221BMW ALEX LOWES212KAWASAKI GARRETT GERLOFF202YAMAHA AXEL BASSANI180DUCATI ALVARO BAUTISTA174HONDA TOM SYKES167BMW LEON HASLAM129HONDA CHAZ DAVIES124DUCATI LORIS BAZ53DUCATI KOHTA NOZANE52YAMAHA TITO RABAT46KAWASAKI LUCAS MAHIAS44KAWASAKI EUGENE LAVERTY40BMW ISAAC VINALES32KAWASAKI CHRISTOPHE PONSSON31YAMAHA LEANDRO MERCADO25HONDA JONAS FOLGER21BMW SAMUELE CAVALIERI12DUCATI MARVIN FRITZ6YAMAHA LORIS CRESSON3KAWASAKI ANDREA MANTOVANI2KAWASAKI LUKE MOSSEY2KAWASAKI Foto: LM / Otto Moretti

