Batman | Caped Crusader | la nuova serie animata presentata con un video al DC FanDome

(Di domenica 17 ottobre 2021) Laè statacon unpresentato durante il DCè la, realizzata per HBO Max e Cartoon Network, e l'evento DCha regalato le prime anticipazioni riguardanti il progetto con undi presentazione. Nel filmato J.J. Abrams spiega che ha colto l'occasione di collaborare con Bruce Timm e il suo amico Matt Reeves in occasione di un nuovo progetto dedicato alle avventure di Bruce Wayne. Bruce Timm, produttore esecutivo, ha raccontato che quando aveva realizzato: The ...

Advertising

BlackJean23 : @robinsloki Che poi hanno mostrato solo Caped Crusader su Batman, mi pare - BlackJean23 : @wonderxboy Ma hanno mostrato solo Caped Crusader su Batman -

Ultime Notizie dalla rete : Batman Caped

Movieplayer.it

... Doom Patrol e Titans, o alle serie animate di Harley Quinn, Aquaman: King of Atlantis,Crusader e Young Justice: Phantoms. Presenti all'appello, ovviamente, anche i protagonisti dell'...Animation offrirà uno sguardo ad Aquaman: King of Atlantis, alla terza stagione di Harley Quinn, al prossimo capitolo animato delle avventure del Cavaliere Oscuro conCrusader e darà ...La nuova serie animata Batman: Caped Crusader è stata presentata con un video presentato durante il DC FanDome. Batman: Caped Crusader è la nuova serie animata, realizzata per HBO Max e Cartoon Networ ...Nel nuovo trailer di DC Fandome, convention che avrà luogo il 16 ottobre di quest'anno, possiamo vedere le prime immagini di film come The Flash, The Batman e Black Adam. E' appena uscito il nuovo tra ...