Aretino picchiato dalla compagna | scatta il codice rosso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Aretino picchiato

ArezzoNotizie

Il 20enneè stato bloccato ea mani nude e con le fibbie delle cinture. Il giovane non ha chiesto l'intervento dei sanitari, ma ha riportato abrasioni, contusioni e tumefazioni. La ...Il 20enneè stato bloccato ea mani nude e con le fibbie delle cinture. Il giovane non ha chiesto l'intervento dei sanitari, ma ha riportato abrasioni, contusioni e tumefazioni. La ...Aretino picchiato dalla compagna per motivi di lavoro, scatta il codice rosso. Polizia ritira le armi della donna ...