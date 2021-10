Amoruso: «Il Napoli può credere nello scudetto. Osimhen? Straripante» (Di sabato 16 ottobre 2021) Nicola Amoruso è un doppio ex di Napoli-Torino e in un’intervista ha parlato dei sogni scudetto dei campani Domani sarà la volta di Napoli–Torino e ai microfoni di gianlucadimarzio.com Nicola Amoruso – doppio ex della sfida – ha presentato la gara e parlato die sogni scudetto dei partenopei. DOPPIO EX – «Nella mia carriera ho vissuto queste due squadre in periodi sfortunati, ma sono due piazze molto accese e passionali. Per certi aspetti si assomigliano» TORINO – «Rispetto alla Torino bianconera sembra di vivere in una città diversa. Più focosa, più vicina alla squadra. Dopo solo cinque mesi, però, sono partito direzione Siena» Napoli – «Il Napoli è diventata una squadra veramente matura: merita questa posizione e credo che con Spalletti stia un po’ ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Nicolaè un doppio ex di-Torino e in un’intervista ha parlato dei sognidei campani Domani sarà la volta di–Torino e ai microfoni di gianlucadimarzio.com Nicola– doppio ex della sfida – ha presentato la gara e parlato die sognidei partenopei. DOPPIO EX – «Nella mia carriera ho vissuto queste due squadre in periodi sfortunati, ma sono due piazze molto accese e passionali. Per certi aspetti si assomigliano» TORINO – «Rispetto alla Torino bianconera sembra di vivere in una città diversa. Più focosa, più vicina alla squadra. Dopo solo cinque mesi, però, sono partito direzione Siena»– «Ilè diventata una squadra veramente matura: merita questa posizione e credo che con Spalletti stia un po’ ...

Vico Equense - Arrivano alla corte di Mister Ferrara altri tre calciatori Il Vico Equense 1958 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dei calciatori Vincenzo Napoli, Antonio Manzo e Giuseppe Amoruso. Vincenzo Napoli, portiere, classe 1996 è cresciuto nel ...

