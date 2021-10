Allegri: “Bernardeschi deve trovare continuità di rendimento. De Ligt si è riposato con l’Olanda e dovrebbe giocare” (Di sabato 16 ottobre 2021) Max Allegri, durante la conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma, ha parlato anche di alcuni suoi giocatori come Bernardeschi: “Sono contento di lui perché sta facendo bene, però non si deve accontentare. deve trovare quella continuità di rendimento che dipende solo dall’aspetto mentale. Quello che è stato fatto rimane, quello che c’è davanti va fatto”. Sui tre difesa: “De Ligt si è riposato con l’Olanda e dovrebbe giocare, Bonucci, Chiellini e Rugani stanno bene”. Su Mckennie: “Lui è un incursore con gol nelle gambe. Col Torino è stato molto bravo. Ho grande fiducia altrimenti non giocherebbe, domani non so se sarà della partita dall’inizio o gara in corso”. FOTO: ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 ottobre 2021) Max, durante la conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma, ha parlato anche di alcuni suoi giocatori come: “Sono contento di lui perché sta facendo bene, però non siaccontentare.quelladiche dipende solo dall’aspetto mentale. Quello che è stato fatto rimane, quello che c’è davanti va fatto”. Sui tre difesa: “Desi ècon, Bonucci, Chiellini e Rugani stanno bene”. Su Mckennie: “Lui è un incursore con gol nelle gambe. Col Torino è stato molto bravo. Ho grande fiducia altrimenti non giocherebbe, domani non so se sarà della partita dall’inizio o gara in corso”. FOTO: ...

