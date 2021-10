Agente 007 – Si vive solo due volte: in onda su Rete4 il quinto capitolo della saga con Sean Connery (Di sabato 16 ottobre 2021) Sabato 16 ottobre 2021 continua su Rete4 la famosa saga cinematografia dedicata all’Agente segreto più amato del cinema. Agente 007 – Si vive solo due volte è il quinto film della serie di successo che torna in televisione per fare intrattenere il pubblico di Rete4 nella prima serata di oggi a partire dalle ore 21:30 circa. Per la penultima volta nei panni di James Bond ci sarà l’indimenticabile Sean Connery, qui a cercare di porre rimedio alla guerra per lo spazio tra Russia e Stati Uniti. La trama ed il cast della quarta pellicola della saga. Agente 007 – Si vive solo due ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 16 ottobre 2021) Sabato 16 ottobre 2021 continua sula famosacinematografia dedicata all’segreto più amato del cinema.007 – Sidueè ilfilmserie di successo che torna in televisione per fare intrattenere il pubblico dinella prima serata di oggi a partire dalle ore 21:30 circa. Per la penultima volta nei panni di James Bond ci sarà l’indimenticabile, qui a cercare di porre rimedio alla guerra per lo spazio tra Russia e Stati Uniti. La trama ed il castquarta pellicola007 – Sidue ...

Advertising

GuidaTVPlus : 16-10-2021 21:30 #Rete4 Agente 007 - Si vive solo due volte #FilmAzione,Avventura,Thriller #StaseraInTV - RivistaStudio : Da Pierce Brosnan all'ultimo con Daniel Craig, No Time To Die, la storia dei film dell'agente 007 è anche una stori… - oggistoinparano : Votiamo facciamo andare in tilt il televoto non partiamo già con vittoria perché la vittoria si serve come un piatt… - fralminna : RT @Sckstellaaiello: Kerem sarebbe perfetto per fare l agente segreto 007 #KeremBursinxJamesbond - fulviogiuliani : RT @LaRagione_eu: #JamesBond non è solo un esempio di successo cinematografico, ma anche di marketing. Lo testimonia Bollinger, lo champagn… -