Zverev-Fritz in tv | data | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2021

Alexander Zverev sfiderà Taylor Fritz ai quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2021. Lo statunitense ha eliminato due azzurri in serie, ovvero Matteo Berrettini e Jannik Sinner, e non ha certamente intenzione di fermarsi; durante il torneo di casa, l'atleta americano è riuscito a offrire il meglio di sé e di garantirsi la chance di contendere un posto in finale al più quotato Zverev. Il tedesco parte indiscutibilmente da favorito e dovrà palesare la sua spiccata personalità, così da afferrare al volo la possibilità di affrontare uno tra Stefanos Tsitsipas e Nikoloz Basilashvili al penultimo atto del torneo americano. Sfida potenzialmente con un padrone sin dalle battute iniziali, ma guai a fare per vinto Fritz, soprattutto ...

