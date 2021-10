Viaggio nella galassia No pass | “Non siamo tutti fascisti”

Leggi su tpi

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Parola d’ordine: destabilizzazione. Con il piano di «sovvertire il governo, le istituzioni che non ascoltano e che hanno smesso di essere dalla parte del popolo». È il grido che irrompe da alcuni movimenti No, dopo che, a meno di una settimana dall’entrata in vigore dell’obbligo del Greensui luoghi di lavoro, tutto si è acceso sabato 9 a Roma. L’assedio previsto ai “palazzi del potere” non ha funzionato e allora la scelta è stata quella di convergere sull’alternativa più comoda e simbolica, la Cgil. I 10.000 però non erano, e infatti spiega Giancarlo Gilardini, riferimento romano del Movimento Io Apro: «Troppo facile definircicosì ma nonsolo estremisti – sottolinea Gilardini, che aggiunge: questo viene detto per sottacere e denigrare la ...