Sgarbi furioso con Formigli | l’attacco a Cairo | non dice una parola sullo scempio in corso a La7

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 15 ottobre 2021)cone “Piazza Pulita” per la campagna d’odio ingaggiata contro il centrodestra in prossimità dei ballottagi attacca direttamente La7 e. E in una serie di tweet, post e video, rende giustizia a Giorgia Meloni. Attacca il giornalismo d’inchiesta pretestuoso e propagandistico. Esprime solidarietà a Guido Crosetto, che ieri in polemica cone i suoi servizi, ha abbandonato lo studio. Insomma, Vittorioè indignato.cone “Piazza Pulita” attacca: il tweet che rende giustizia alla Meloni Offeso e sconcertato per come, loin un video postato su Youtube e ritwittato sui social – in cui, si rivolge ...