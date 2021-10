Serracchiani, porto Trieste tutto operativo prima possibile (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Positivo che le attività nel porto di Trieste siano proseguite, sia pur a ranghi ridotti. Ora bisogna fare ogni sforzo per tornare prima possibile alla completa operatività, riallineandosi a tutti gli altri porti italiani. Il dialogo con chi protesta deve essere condotto nel pieno rispetto delle norme di legge e soprattutto con riguardo all’oltre l’80% di italiani che si sono vaccinati. Chi oggi contesta il green pass ha già dimenticato che pochi mesi fa c’erano fabbriche e porti fermi per la pandemia: ne stiamo uscendo col vaccino, non con le proteste né con le intimidazioni ai giornalisti. Siamo alla vigilia di un voto amministrativo in cui si decide anche che atteggiamento deve tenere Trieste verso la lotta al Covid e verso la ripresa economica”. Lo dichiara la presidente del ... Leggi su udine20 (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Positivo che le attività neldisiano proseguite, sia pur a ranghi ridotti. Ora bisogna fare ogni sforzo per tornarealla completa operatività, riallineandosi a tutti gli altri porti italiani. Il dialogo con chi protesta deve essere condotto nel pieno rispetto delle norme di legge e sopratcon riguardo all’oltre l’80% di italiani che si sono vaccinati. Chi oggi contesta il green pass ha già dimenticato che pochi mesi fa c’erano fabbriche e porti fermi per la pandemia: ne stiamo uscendo col vaccino, non con le proteste né con le intimidazioni ai giornalisti. Siamo alla vigilia di un voto amministrativo in cui si decide anche che atteggiamento deve tenereverso la lotta al Covid e verso la ripresa economica”. Lo dichiara la presidente del ...

