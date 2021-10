Rifiuti | Ciacciarelli Lega | “54 comuni del Lazio rischiano di non poter smaltire più l’indifferenziata”

(Di venerdì 15 ottobre 2021) “Continua la telenovela suidi cui stanno pagando le conseguenze i 54che a partire dal 16 ottobredi nonpiùil rifiuto indifferenziato“. Lo ha dichiarato, in una nota, il consigliere regionale dellaPasquale. “Quanto ancora dovremo continuare così? Dal 2017 manca un piano industriale ed anche uno di risanamento di Ama e gli effetti si vedono; Il Governo deve nominare un Commissario suicon pienii per scrivere rapidamente un nuovo piano e costruire gli impianti necessari alla chiusura del ciclo. Il Pd e Zingaretti governano la Regione da quasi un decennio, cosa è stato fatto in tutto questo tempo per tutelare i territori ed assicurare ai ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti Ciacciarelli

Il Faro Online

... il Consigliere leghista Pasqualemanda una nota, non rioesce ad esserci. Relaziona il ... Ha il coraggio di dire ' Siamo gli unici che non traggono vantaggio dai, non ne ricaviamo ...... fin dentro i centri abitati, dei cinghiali in cerca di cibo, attratti evidentemente anche dalla vergognosa presenza dei, non ritirati, nei cassonetti di Roma", prosegue. "Il ...Lega Lazio, Ciacciarelli: pure il consiglio dei ministri boccia la Regione: viene meno alla leale collaborazione ...Insomma, dal 1998 ad oggi, con la Sinistra al potere nel Lazio sono state prese sempre pessime decisioni per quanto concerne la gestione dei rifiuti. Una scia fallimentare che non accenna ad arrestars ...