PNRR, Mims: a Rfi 1,3 miliardi di euro in più nel 2021 per accelerare la realizzazione degli interventi (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Rete Ferroviaria Italiana (RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) ha a disposizione 1,3 miliardi di euro in più per il 2021 per accelerare la realizzazione delle opere infrastrutturali. La disposizione è contenuta nel decreto legge approvato oggi in Consiglio dei Ministri recante misure urgenti in materia economica e fiscale a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Le risorse, che dovranno essere utilizzate entro l’anno, serviranno per erogare alle imprese appaltatrici anticipazioni fino al 30% del valore delle opere, per velocizzare gli interventi sulla rete ferroviaria. I progetti che saranno interessati dall’aumento della spesa per anticipazioni nel 2021 rientrano nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Figurano, tra gli altri, gli ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Rete Ferroviaria Italiana (RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) ha a disposizione 1,3diin più per ilperladelle opere infrastrutturali. La disposizione è contenuta nel decreto legge approvato oggi in Consiglio dei Ministri recante misure urgenti in materia economica e fiscale a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Le risorse, che dovranno essere utilizzate entro l’anno, serviranno per erogare alle imprese appaltatrici anticipazioni fino al 30% del valore delle opere, per velocizzare glisulla rete ferroviaria. I progetti che saranno interessati dall’aumento della spesa per anticipazioni nelrientrano nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Figurano, tra gli altri, gli ...

