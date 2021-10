Manila Nazzaro accusa 3 vipponi | “Liti organizzate per avere le clip in puntata | non mi prendete in giro”

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Non se ne parla solo fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 6 di questa “associazione” nata per creare strane dinamiche e perspazio in. A quanto pare anche dentro qualcuno ha iniziato a capire. Non è ancora chiaro se dentro al calderone ci vadano tre persone, due persone o solo una persona ma pernon ci sono più dubbi: certe discussioni nascono solo perleine sono stateancora prima che il gioco iniziasse. “Ma chi crede più a questi teatrini? Il pubblico fuori sa bene che è finto, la gente non è scema. Sono cinque giorni che si abbracciano e vanno d’accordo e adessogano? Guarda caso sempre il giorno prima dellescoppiano le ...

Stasera , venerdì 15 ottobre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip . Intanto nella Casa,si è lasciata andare a un duro sfogo contro Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni .contro Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegonisi è ...La camera blu, capitanata daha accusato i tre di organizzare finte liti per avere più spazio nelle puntate.: "Non farò mai queste litigate per avere più attenzione". "...Manila Nazzaro sbotta nella notte contro i teatrini di Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi fa una richiesta a Sophie Codegoni.Non se ne parla solo fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 6 di questa “associazione” nata per creare strane dinamiche e per avere spazio in puntata. A quanto pare anche dentro qualcuno ha iniziato ...