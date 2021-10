Lingua friulana 'proibita' in consiglio comunale, scoppia il caso a Gorizia (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Visited 5 times, 5 visits today) Ultime notizie: Disinfettanti e saponi fuori norma, maxi sequestro di 50mila prodotti a Gorizia Professionisti con competenze digitali cercasi, al via il corso a ... Leggi su friulioggi (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Visited 5 times, 5 visits today) Ultime notizie: Disinfettanti e saponi fuori norma, maxi sequestro di 50mila prodotti aProfessionisti con competenze digitali cercasi, al via il corso a ...

Advertising

albertomasini : Terza Conferenza regionale di verifica e di proposta per la lingua friulana - Ars_Bellica_ : #AccaddeOggi :L'assedio di #Osoppo(#Udine)del 1848(I guerra di indipendenza italiana)seguì l'occupazione austriaca… - sboccotutto : @FreccyS è la LINGUA friulana, mica il dialettaccio veneto scusa ma c'è un certo orgoglio regionale ahahah - TommasoZucca2 : @conradbresciani @GuidoAnzuoni Pasolini scriveva in lingua friulana - TommasoZucca2 : @Pacos05990547 @Vincenzona890 No. Sono cartelli bilinguistici perchè la lingua italiana è accompagnata da un'altra… -

Ultime Notizie dalla rete : Lingua friulana Lingua friulana 'proibita' in consiglio comunale, scoppia il caso a Gorizia ... Massimo Moretuzzo , dopo che, durante l'ultima seduta del Consiglio comunale di Gorizia, è stato impedito ad un consigliere di intervenire in lingua friulana, adducendo ragioni regolamentari. '...

'Gorizia, negato il friulano in Consiglio comunale' ... Massimo Moretuzzo, ricordando che "durante l'ultima seduta del Consiglio comunale di Gorizia è stato impedito a un consigliere di intervenire in lingua friulana, adducendo ragioni regolamentari". "...

Gorizia, lingua friulana proibita in consiglio comunale: il caso Friuli Oggi Ritorna il Teatro in friulano Cinque eventi al Ristori Tutto pronto al Teatro Ristori di Cividale per la Rassegna di teatro in friulano. Ritorna a grande richiesta l'apprezzata iniziativa con cinque spettacoli domenicali a ingresso gratuito, tutti alle 17 ...

Incontri in libreria ma anche quattro spettacoli teatrali All’interno del programma di eventi, trovano spazio anche alcuni spettacoli: sabato 23, alle 21, al Teatro Giovanni da Udine si svolgerà “Infier”, concerto teatrale in lingua friulana con l’attore Ste ...

... Massimo Moretuzzo , dopo che, durante l'ultima seduta del Consiglio comunale di Gorizia, è stato impedito ad un consigliere di intervenire in, adducendo ragioni regolamentari. '...... Massimo Moretuzzo, ricordando che "durante l'ultima seduta del Consiglio comunale di Gorizia è stato impedito a un consigliere di intervenire in, adducendo ragioni regolamentari". "...Tutto pronto al Teatro Ristori di Cividale per la Rassegna di teatro in friulano. Ritorna a grande richiesta l'apprezzata iniziativa con cinque spettacoli domenicali a ingresso gratuito, tutti alle 17 ...All’interno del programma di eventi, trovano spazio anche alcuni spettacoli: sabato 23, alle 21, al Teatro Giovanni da Udine si svolgerà “Infier”, concerto teatrale in lingua friulana con l’attore Ste ...