Io | tu | lui e lei | la recensione | cose a quattro su Netflix

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ladi Io, tu, lui e lei, film drammatico-romantico di matrice tedesca e disponibile in esclusiva su. Con ladi Io, tu, lui e lei, nuovo film originale di, ci riavviciniamo al ramo teutonico delle produzioni della piattaforma di streaming. Un ramo che, dal 2017 a oggi, ha generato titoli variegati e molto interessanti, che mettono in evidenza la versatilità creativa e produttiva della Germania, che solo nel 2021 ha realizzato benlungometraggi per. Questo è il quarto, e il primo a non appartenere alla cerchia di genere, dopo tre incursioni nel mondo della suspense in ottica thriller e/o horror. Qui abbiamo a che fare con un dramma dai toni romantici, dove le …