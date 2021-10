Guè Pequeno diventerà padre (Di venerdì 15 ottobre 2021) In queste ore una particolare notizia ha lasciato davvero sorpresi gli amanti del mondo rap. Sembra infatti che a breve Guè Pequeno, popolare artista lombardo, diventerà padre. Ma chi è la mamma del piccolo? Scopriamone insieme qualcosa di più! Cosimo Fini, in arte Guè Pequeno, diventerà papà! Ad annunciare il lieto evento non è stato il rapper ma alcune pagine social che hanno scovato uno scatto il cui l’autore di “Bravo ragazzo” appare insieme ad una donna incinta circondato di palloncini rosa, torte, dolcetti e decorazioni a tema Hello Kitty. Ma chi è la bella mora apparsa accanto al cantante? I più attenti si ricorderanno di lei perché, nel 2016, aprì “Santeria” prestando la sua voce per l’intro. Guè Pequeno padre: chi è la compagna Forse Guè ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 15 ottobre 2021) In queste ore una particolare notizia ha lasciato davvero sorpresi gli amanti del mondo rap. Sembra infatti che a breve Guè, popolare artista lombardo,. Ma chi è la mamma del piccolo? Scopriamone insieme qualcosa di più! Cosimo Fini, in arte Guèpapà! Ad annunciare il lieto evento non è stato il rapper ma alcune pagine social che hanno scovato uno scatto il cui l’autore di “Bravo ragazzo” appare insieme ad una donna incinta circondato di palloncini rosa, torte, dolcetti e decorazioni a tema Hello Kitty. Ma chi è la bella mora apparsa accanto al cantante? I più attenti si ricorderanno di lei perché, nel 2016, aprì “Santeria” prestando la sua voce per l’intro. Guè: chi è la compagna Forse Guè ...

Ultime Notizie dalla rete : Guè Pequeno Yusmary Ruano, incinta la fidanzata di Gue Pequeno/ Modella cubana e voce di Santeria SEBASTIANO PIGAZZI, NIPOTE BUD SPENCER/ "Era più un amico che un nonno" YUSMARY RUANO, FIDANZATA GUE PEQUENO: UN RAPPORTO LONTANO DAI RIFLETTORI Non si nient'altro quindi, ne tanto meno si conoscono ...

Guè Pequeno papà per la prima volta festeggia l'annuncio con un party dolcissimo Un dolce baby shower per annunciare che Guè Pequeno sarà papà, sta per nascere sua ...

