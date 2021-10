"Grillo? Ecco chi voleva premier al posto di Conte". Il verbale di Bisignani riscrive la storia: si ora si capisce tutto (Di venerdì 15 ottobre 2021) Luigi Bisignani è stato sentito dai pm lo scorso 29 settembre come persona informata sui fatti che riguardano i presunti finanziamenti alla politica da parte dell'imprenditore Luca Parnasi. Le dichiarazioni a verbale dell'ex faccendiere sono state pubblicate nell'edizione odierna del Fatto Quotidiano e Contengono rivelazioni potenzialmente scottanti sul Movimento 5 Stelle. Sì perché Bisignani ha aggiunto un elemento nuovo, oltre a quello del presunto rapporto di Parnasi con gli ex tesorieri di Pd e Lega, Francesco Bonifazi e Giulio Centemero, entrambi rinviati a giudizio. “C'era il problema dei rapporti con il Comune di Roma - ha raccontato Bisnignani e Parnasi entrò in relazione con l'avvocato Lanzalone, personaggio importante nel panorama 5 Stelle, tant'è che girava voce potesse diventare presidente del ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Luigiè stato sentito dai pm lo scorso 29 settembre come persona informata sui fatti che riguardano i presunti finanziamenti alla politica da parte dell'imprenditore Luca Parnasi. Le dichiarazioni adell'ex faccendiere sono state pubblicate nell'edizione odierna del Fatto Quotidiano engono rivelazioni potenzialmente scottanti sul Movimento 5 Stelle. Sì perchéha aggiunto un elemento nuovo, oltre a quello del presunto rapporto di Parnasi con gli ex tesorieri di Pd e Lega, Francesco Bonifazi e Giulio Centemero, entrambi rinviati a giudizio. “C'era il problema dei rapporti con il Comune di Roma - ha raccontato Bisnignani e Parnasi entrò in relazione con l'avvocato Lanzalone, personaggio importante nel panorama 5 Stelle, tant'è che girava voce potesse diventare presidente del ...

