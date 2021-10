Green pass, sit-in davanti alla prefettura di Genova. Bloccato il traffico in Lungomare Canepa, manifestanti in strada anche in via Bobbio davanti alla sede di Amt (Di venerdì 15 ottobre 2021) Scattati i controlli all’ingresso delle aziende e del Matitone. Nessuna criticità segnalata all’Ansaldo Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 15 ottobre 2021) Scattati i controlli all’ingresso delle aziende e del Matitone. Nessuna criticità segnalata all’Ansaldo

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - NicolaPorro : #greenpass, ecco quel che potrebbe accadere se Draghi non dovesse tornare sui suoi passi... ?? - RobertoBurioni : Con la salute non si scherza. Ai suoi cari condoglianze, voi vaccinatevi non per il green pass ma per salvarvi la v… - WinchesterPaola : RT @Itsmylifemusic1: Bloccata Mestre Venezia. NO GREEN PASS ???????????? Ci siamo anche noi. - Rog_2 : RT @StefanoPutinati: Pare che come vaccinato abbia circa ancora un anno o due di vita. Ho il Green Pass e quindi sono asservito alla dittat… -