Giuntoli difende Edo De Laurentiis, svelati gli insulti di Allan (Di venerdì 15 ottobre 2021) Come riportato da Il Mattino, nella sua edizione odierna, per il Napoli, tra i testimoni, era presente il ds Giuntoli. Il dirigente ha preso le difese di Edoardo De Laurentiis nel caso Allan, confermando i presunti insulti del brasiliano nei confronti del vice presidente. In particolare, la frase detta da Allan sarebbe: "I centomila euro mettiteli nel c...". De Laurentiis-Giuntoli-Allan Saranno decisive le parole dei testimoni non ancora ascoltati dal collegio arbitrale, tra questi figurano Hysaj e lo stesso Edoardo De Laurentiis. Si arriverà alla decisione, ossia il lodo, non prima della fine di novembre. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 15 ottobre 2021) Come riportato da Il Mattino, nella sua edizione odierna, per il Napoli, tra i testimoni, era presente il ds. Il dirigente ha preso le difese di Edoardo Denel caso, confermando i presuntidel brasiliano nei confronti del vice presidente. In particolare, la frase detta dasarebbe: "I centomila euro mettiteli nel c...". DeSaranno decisive le parole dei testimoni non ancora ascoltati dal collegio arbitrale, tra questi figurano Hysaj e lo stesso Edoardo De. Si arriverà alla decisione, ossia il lodo, non prima della fine di novembre.

Advertising

gilnar76 : Giuntoli difende Edo De Laurentiis, svelati gli insulti di Allan #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - infoitsport : CDM - Ammutinamento del 2019, Ancelotti difende Allan, per il Napoli hanno testimoniato Giuntoli e Pompilio: i dett… - NCN_it : CdM – Ammutinamento, #Ancelotti difende #Allan: per il #Napoli hanno testimoniato i dirigenti #Giuntoli e #Pompilio - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDM - Ammutinamento del 2019, Ancelotti difende Allan, per il Napoli hanno testimoniato Giuntoli e Pompilio: i dettagli… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDM - Ammutinamento del 2019, Ancelotti difende Allan, per il Napoli hanno testimoniato Giuntoli e Pompilio: i dettagli… -