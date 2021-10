Gianmaria Antinolfi lascia in diretta Greta e si dichiara a Sophie (Di sabato 16 ottobre 2021) Gianmaria Antinolfi si dichiara a Sophie Codegoni Nella puntata di questa sera del Grande Fratello Vip è stato mostrato un video nel quale Gianmaria Antinolfi ha voluto dichiarare i suoi sentimenti a Sophie Codegoni. Ma facciamo un passo indietro. Il gieffino crede che la storia con Greta sia giunta al capolinea e ne aveva parlato L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 16 ottobre 2021)siCodegoni Nella puntata di questa sera del Grande Fratello Vip è stato mostrato un video nel qualeha volutore i suoi sentimenti aCodegoni. Ma facciamo un passo indietro. Il gieffino crede che la storia consia giunta al capolinea e ne aveva parlato L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

91CORALINE : la continua incoerenza di gianmaria antinolfi #GFVIP - infoitcultura : Greta Mastroianni (ex) fidanzata Gianmaria Antinolfi/ 'Sono confuso, voglio scriverle una lettera' - Marta46727482 : RT @GF_diretta: #GrandeFratelloVip #GFVIP, Gianmaria Antinolfi a Sophie Codegoni: 'Tutto quello che c'è stato tra me e te è stato natural… - MIRKOSERRITIE15 : #GrandeFratelloVip #GFVIP, Gianmaria Antinolfi a Sophie Codegoni: 'Tutto quello che c'è stato tra me e te è stato… - PaoloNizza : RT @GF_diretta: #GrandeFratelloVip #GFVIP, Gianmaria Antinolfi a Sophie Codegoni: 'Tutto quello che c'è stato tra me e te è stato natural… -