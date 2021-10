David Jaffe vs Metroid Dread! 'Il design fa schifo' per il papà di God of War (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo aver lottato per risolvere uno dei primi enigmi di Metroid Dread, il papà di God of War e Twisted Metal, David Jaffe, ha continuato a lanciarsi in un epico sfogo su più fronti in cui si è riferito a Metroid Dread come a una "vacca sacra" con una "merda di design" e ha criticato gli sviluppatori moderni per aver cercato di rendere i giochi troppo difficili. Durante un recente video, Jaffe ha incontrato un ostacolo all'inizio del gioco che non riusciva a capire. Poco dopo, qualcuno nella chat sembra avergli detto che aveva bisogno di sparare al soffitto per accedere all'area sopra. Jaffe ha fatto proprio questo, procedendo frustrato e contrariato nel gameplay. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo aver lottato per risolvere uno dei primi enigmi diDread, ildi God of War e Twisted Metal,, ha continuato a lanciarsi in un epico sfogo su più fronti in cui si è riferito aDread come a una "vacca sacra" con una "merda di" e ha criticato gli sviluppatori moderni per aver cercato di rendere i giochi troppo difficili. Durante un recente video,ha incontrato un ostacolo all'inizio del gioco che non riusciva a capire. Poco dopo, qualcuno nella chat sembra avergli detto che aveva bisogno di sparare al soffitto per accedere all'area sopra.ha fatto proprio questo, procedendo frustrato e contrariato nel gameplay. Leggi altro...

