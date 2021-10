Corso allenatori, De Rossi all'esame finale: ecco quali squadre potrà guidare (Di venerdì 15 ottobre 2021) ROMA - Daniele De Rossi e David Pizarro , così come i loro compagni di Corso, hanno svolto oggi a Coverciano gli esami conclusivi per prendere il patentino di allenatori Uefa B/A. Come fa sapere la ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 15 ottobre 2021) ROMA - Daniele Dee David Pizarro , così come i loro compagni di, hanno svolto oggi a Coverciano gli esami conclusivi per prendere il patentino diUefa B/A. Come fa sapere la ...

Advertising

sportli26181512 : Corso allenatori, De Rossi all'esame finale: ecco quali squadre potrà guidare: L'ex capitano della Roma all'esame f… - sportli26181512 : Mai così tanti gol dai subentrati. Toro, i cambi sono super. Dzeko il re: Mai così tanti gol dai subentrati. Toro,… - JoIloveJu : RT @Chasingadream85: L’emozione che mi provoca vedere Alex Del Piero al corso per allenatori a Coverciano non si può spiegare - Chasingadream85 : L’emozione che mi provoca vedere Alex Del Piero al corso per allenatori a Coverciano non si può spiegare - TuttoASRoma : EX ROMA Esami finali per De Rossi, Pizarro e Curci per il corso allenatori -