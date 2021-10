Colpo di scena, le librerie vendono più dell’online Per l'editoria di varia crescita a 2 cifre nel 2021 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il 2021 potrebbe chiudersi con una crescita a due cifre compresa tra l’11% e il 16% per l’editoria italiana di varia, ovvero i libri a stampa di narrativa e saggistica venduti nelle librerie fisiche e online e nella grande distribuzione, per un giro d’affari (vendite a prezzo di copertina) tra gli 1,6 e 1,7 miliardi di euro. Nel 2019 le vendite sono state pari a 1.487 milioni, 1.470 nel 2020. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ilpotrebbe chiudersi con unaa duecompresa tra l’11% e il 16% per l’italiana di, ovvero i libri a stampa di narrativa e saggistica venduti nellefisiche e online e nella grande distribuzione, per un giro d’affari (vendite a prezzo di copertina) tra gli 1,6 e 1,7 miliardi di euro. Nel 2019 le vendite sono state pari a 1.487 milioni, 1.470 nel 2020. Segui su affaritaliani.it

Advertising

SpaethFlies : RT @leonard_berberi: Colpo di scena: Ita sarà #ItaAirways e non #Alitalia. Il brand è stato comprato non per essere rilanciato ma per non f… - MatteoAiazzi : RT @leonard_berberi: Colpo di scena: Ita sarà #ItaAirways e non #Alitalia. Il brand è stato comprato non per essere rilanciato ma per non f… - yoongisracha : Secondo me però alla fine il colpo di scena di Dayeon center potrebbero darcelo ... we’ll see - DWV13 : RT @leonard_berberi: Colpo di scena: Ita sarà #ItaAirways e non #Alitalia. Il brand è stato comprato non per essere rilanciato ma per non f… - martinapennisi : RT @leonard_berberi: Colpo di scena: Ita sarà #ItaAirways e non #Alitalia. Il brand è stato comprato non per essere rilanciato ma per non f… -