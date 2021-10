Cina e Taiwan sull’orlo del conflitto: tensioni in Estremo Oriente (Di venerdì 15 ottobre 2021) La tensione tra la Cina e Taiwan ha subito una rapida ascesa, accendendo la spia nella comunità internazionale. Ad elevare ancor di più l’attrito tra i due paesi, è stata anche la dichiarazione del presidente cinese che aveva affermato che “Taiwan sarà riunificata”, provocando la netta risposta da Taipei. (Photo by An Rong Xu/Getty Images)Con l’ultimo discorso del presidente cinese, Xi Jinping, la Cina ha dimostrato di voler realmente aumentare la pressione su Taipei. I recenti sorvoli da parte di bombardieri cinesi su Taiwan hanno provocato la reazione da parte del governo Taiwanese, che ha risposto sempre in modo ufficiale, murando i tentativi della Cina di operare per una riunificazione sotto la bandiera cinese. Seppur l’aria sembra diventare sempre più tesa, ... Leggi su ck12 (Di venerdì 15 ottobre 2021) La tensione tra laha subito una rapida ascesa, accendendo la spia nella comunità internazionale. Ad elevare ancor di più l’attrito tra i due paesi, è stata anche la dichiarazione del presidente cinese che aveva affermato che “sarà riunificata”, provocando la netta risposta da Taipei. (Photo by An Rong Xu/Getty Images)Con l’ultimo discorso del presidente cinese, Xi Jinping, laha dimostrato di voler realmente aumentare la pressione su Taipei. I recenti sorvoli da parte di bombardieri cinesi suhanno provocato la reazione da parte del governoese, che ha risposto sempre in modo ufficiale, murando i tentativi delladi operare per una riunificazione sotto la bandiera cinese. Seppur l’aria sembra diventare sempre più tesa, ...

