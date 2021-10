Che fine hanno fatto i banchi a rotelle? (Di venerdì 15 ottobre 2021) Vi ricordate i banchi con le ruote? In un servizio di ScuolaZoo si torna a parlare di questi arredi scolastici acquistati durante il covid e in parte finiti inutilizzati. abr/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Vi ricordate icon le ruote? In un servizio di ScuolaZoo si torna a parlare di questi arredi scolastici acquistati durante il covid e in parte finiti inutilizzati. abr/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

alexbarbera : Mi sono lungamente occupato di Alitalia da giornalista. Direi che è stata la mia palestra professionale. Oggi vedo… - lucasofri : Dico una cosa banale: ma se vuoi creare casino e attenzione su una tua minaccia limitata e minoritaria, e far cresc… - Roberto_Fico : Il rinvio degli atti al Gup non segna la fine di nulla. Troveremo il modo per far sì che il processo per il sequest… - nellosplendor : Per la serie che non c'è mai fine al peggio. (nessuno mi toglie l'idea che sia stato candidato per non vincere)… - Marilen97832318 : RT @Ubiklandia: ?? c'è un virus sconosciuto Gnee gnee ?? ?? La mascherina Gnee gnee ?? ?? Distanziamento ed igiene Gnee gnee ?? ?? il lockdown Gne… -