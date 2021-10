Calcio a 5 | L84 batte Sandro Abate in trasferta nell’anticipo del 3° turno di Serie A

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ha avuto inizio questa sera il terzodella Regular Season del campionato dia 5 diA 2021-2022. A dare il via alle danze è stata la sfida trae L84 di scena presso il Pala Del Mauro di Avellino. Ebbene, prestazione molto sottotono della compagine irpina, favorita della vigilia. Gli uomini di Gianfranco Angelini sono stati sconfitti dai piemontesi per 5-2, pagando a carissimo prezzo le disattenzioni difensive e, nello stesso tempo, la poca lucidità in zona gol. Per gli ospiti sono andati a segno Cabeça (doppietta), Josiko e Miani (doppietta), mentre per i padroni di casa hanno posto la loro firma Ramon e Suazo. Un risultato che lancia verso l’alto le quotazioni in classifica generale della formazione allenata da Rodrigo De Lima, a quota 6 punti in tre partite (quarto ...