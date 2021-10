Blitz alla Cgil, restano in carcere Castellino e Fiore e gli altri quattro arrestati: per il gip "sono pericolosi" (Di venerdì 15 ottobre 2021) commenta Proteste Green pass, assaltata la sede della Cgil a Roma - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Anche la Cgil finisce nel mirino della rabbia del popolo No Green pass a Roma. La ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 ottobre 2021) commenta Proteste Green pass, assaltata la sede dellaa Roma - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Anche lafinisce nel mirino della rabbia del popolo No Green pass a Roma. La ...

Advertising

riotta : Il titolare della Camiceria Bazzocchi a via del Tritone a Roma @repubblica 'L'assalto alla @cgilnazionale ? Il mini… - Agenzia_Ansa : Parigi, blitz degli attivisti del clima alla sfilata di Louis Vuitton. Beffano il servizio d'ordine e irrompono in… - zazoomblog : Blitz alla Cgil restano in carcere Castellino e Fiore e gli altri quattro arrestati: per il gip sono pericolosi -… - GDS_it : Blitz antimafia a #Catana: quindici gli arresti. Sequestrata la casa discografica presso la quale incidevano numero… - corgi_lover : RT @PisaConnection: IL TIRRENO Pisa: Bilanci della discarica, blitz della Finanza alla Belvedere spa -