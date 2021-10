Bassetti: “Non sono più a favore del Green Pass” ora è per il vaccino antinfluenzale (Di venerdì 15 ottobre 2021) Bassetti: “Il Green Pass non ha più alcun senso” “Così come è oggi non ha nessun senso di continuare. L’abbiamo fatto diventare uno strumento non per stimolare la gente a fare i vaccini, ma per portare la gente a fare i tamponi. Io a questo Green Pass non sono più a favore. Bisogna decidere cosa… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 15 ottobre 2021): “Ilnon ha più alcun senso” “Così come è oggi non ha nessun senso di continuare. L’abbiamo fatto diventare uno strumento non per stimolare la gente a fare i vaccini, ma per portare la gente a fare i tamponi. Io a questononpiù a. Bisogna decidere cosa… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

