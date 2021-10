Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 14 ottobre 2021 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 14 ottobre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Fino all’ultimo battito ha totalizzato 4235 spettatori (18.83% di share) nel primo episodio e 3687 (20.44%) nel secondo; su Canale5 la finale del programma Star in the Star ha avuto 2057 spettatori, 12.72% di share. Gli episodi del telefilm Chicago Med su Italia1 hanno intrattenuto in media 881 spettatori (5.12%); su Rai2 l’episodio della serie tv The Good Doctor ha totalizzato 1155 spettatori (4.90%) e a seguire quello di The Resident 698 (3.43%), mentre lo show Lui è peggio di me su Rai3 ne ha portati a casa 888 (4.05%). Su Rete4 il ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 15 ottobre 2021)tv: idei programmi più visti di14, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Fino all’ultimo battito ha totalizzato 4235 spettatori (18.83% di share) nel primo episodio e 3687 (20.44%) nel secondo; su Canale5 la finale del programma Star in the Star ha avuto 2057 spettatori, 12.72% di share. Gli episodi del telefilm Chicago Med su Italia1 hanno intrattenuto in media 881 spettatori (5.12%); su Rai2 l’episodio della serie tv The Good Doctor ha totalizzato 1155 spettatori (4.90%) e a seguire quello di The Resident 698 (3.43%), mentre lo show Lui è peggio di me su Rai3 ne ha portati a casa 888 (4.05%). Su Rete4 il ...

Advertising

nicolasavoia : @Cinguetterai Veramente l'ultima puntata non ha fatto flop in termini di ascolti. Essere raisti o di parte e fan, d… - CorriereCitta : Ascolti Tv giovedì 14 ottobre 2021: Star in the star, Fino all’ultimo battito, The good doctor, X Factor, dati Audi… - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: #Canale5 #GFVIP record e leader della serata sul pubblico attivo @mattino5 al vertice della propria fascia sul pubblico… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv mercoledì 13 ottobre 2021, Luce dei tuoi occhi 15.6%, Tutta un’altra vita 13.8% - aldo_rovi : RT @DomenicoS62: @ladyonorato Ma te l'avevo detto che in quelle trasmissioni spazzatura @Ariachetira gestite dalla @myrtamerlino perdi solo… -