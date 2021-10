Ancora attesa per le eSIM Iliad, ritardo sui competitor (Di venerdì 15 ottobre 2021) A che punto siamo con le eSIM Iliad? La situazione per l’arrivo sul mercato selle SIM virtuali potrebbe magari sbloccarsi entro la fine dell’anno, considerando che gli operatori concorrenti sono oramai avanti nella tecnologia? La speranza di tanti clienti del vettore mobile è appunto quella di poter usufruire ben presto del servizio ma non si registrano, purtroppo, novità su questo fronte. Abbiamo raccolto l’ultimo dei feedback dell’operatore sull’argomento, dal suo profilo ufficiale Twitter. Il cinguettio, posto a fine articolo e datato proprio oggi 15 ottobre, è abbastanza chiaro. Per il momento il plus delle eSIM Iliad non è garantito e questa non è di certo una novità. D’altro canto poi, possiamo dire che non sono fornite tempistiche sul prossimo lancio della soluzione, per quanto (come si afferma) la ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) A che punto siamo con le? La situazione per l’arrivo sul mercato selle SIM virtuali potrebbe magari sbloccarsi entro la fine dell’anno, considerando che gli operatori concorrenti sono oramai avanti nella tecnologia? La speranza di tanti clienti del vettore mobile è appunto quella di poter usufruire ben presto del servizio ma non si registrano, purtroppo, novità su questo fronte. Abbiamo raccolto l’ultimo dei feedback dell’operatore sull’argomento, dal suo profilo ufficiale Twitter. Il cinguettio, posto a fine articolo e datato proprio oggi 15 ottobre, è abbastanza chiaro. Per il momento il plus dellenon è garantito e questa non è di certo una novità. D’altro canto poi, possiamo dire che non sono fornite tempistiche sul prossimo lancio della soluzione, per quanto (come si afferma) la ...

Ultime Notizie dalla rete : Ancora attesa Ecco quanti sono i non vaccinati tra le forze dell'ordine ... le sigle chiederanno tamponi gratuiti per chi ancora non ha intenzione di vaccinarsi. Giuseppe ... Sono invece settemila i guariti dal contagio di cui cinquemila già vaccinati e duemila in attesa della ...

Yusmary Ruano, incinta la fidanzata di Gue Pequeno/ Modella cubana e voce di Santeria La sua compagna, la modella cubana Yusmary Ruano, è in dolce attesa e a breve darà alla luce appunto il figlio nato dall'amore con il cantante milanese. Al momento la notizia non è comunque ancora ...

Roma, ancora attesa per Abraham: il ritorno slitta in serata ForzaRoma.info Coronavirus Covid-19: nell’ultima settimana 1.208.156 somministrazioni di vaccini Nell'ultima settimana sono state 1.208.156 le somministrazioni di vaccino anti Covid-19 eseguite in Italia, in aumento di 127.657 rispetto alla settimana precedente, quando ne erano state somministrat ...

Covid, Federsanità: “Strutture private poco coinvolte in gestione pandemia” “Le strutture sanitarie private, che da sempre hanno erogato ai cittadini i servizi, anche d’urgenza, anche in piena emergenza” Covid-19, sono state “coinvolte nella gestione della pandemia” in modo “ ...

