Alitalia, Renato Zero: “E adesso i nostri sogni come viaggeranno?” (Di venerdì 15 ottobre 2021) ROMA – A proposito delle ultime vicende che hanno riguardato Alitalia, Renato Zero (foto) ha voluto dedicare un pensiero su Facebook alla chiusura della compagnia aerea di bandiera, che scatta da oggi. Queste le parole del cantautore romano, che ha postato anche una fotografia in cui indossa una felpa dell’Alitalia: “A questa nostra Italia, le hanno tolto pure le ali… I nostri sogni adesso, come viaggeranno?”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 15 ottobre 2021) ROMA – A proposito delle ultime vicende che hanno riguardato(foto) ha voluto dedicare un pensiero su Facebook alla chiusura della compagnia aerea di bandiera, che scatta da oggi. Queste le parole del cantautore romano, che ha postato anche una fotografia in cui indossa una felpa dell’: “A questa nostra Italia, le hanno tolto pure le ali… I?”. L'articolo L'Opinionista.

