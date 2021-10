Xbox Series X/S fanno meglio di Xbox One in Giappone! 100.000 console vendute ad oggi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Per diversi anni Phil Spencer ha compiuto sforzi significativi per entrare a far parte del mercato giapponese. Oltre ai rapporti privilegiati con alcuni sviluppatori ed editori, il capo dell'azienda americana spera di migliorare l'immagine delle proprie console. Per questo, Xbox ha fatto la sua comparsa durante il Tokyo Game Show, beneficia di campagne pubblicitarie locali e non esita a mostrare nuove ambizioni per il mercato nipponico. E a quanto pare, tutta questa campagna marketing inizia a dare i suoi frutti visto che dal lancio di Xbox Series X/S le console hanno venduto un totale di 100.000 unità . Sono questi i numeri di Famitsu, con Xbox Series X e S che hanno superato le 100.000 unità vendute ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 14 ottobre 2021) Per diversi anni Phil Spencer ha compiuto sforzi significativi per entrare a far parte del mercato giapponese. Oltre ai rapporti privilegiati con alcuni sviluppatori ed editori, il capo dell'azienda americana spera di migliorare l'immagine delle proprie. Per questo,ha fatto la sua comparsa durante il Tokyo Game Show, beneficia di campagne pubblicitarie locali e non esita a mostrare nuove ambizioni per il mercato nipponico. E a quanto pare, tutta questa campagna marketing inizia a dare i suoi frutti visto che dal lancio diX/S lehanno venduto un totale di 100.000 unità . Sono questi i numeri di Famitsu, conX e S che hanno superato le 100.000 unitÃ...

Advertising

videogamedeals : Pre-Order: Series X Halo Edition $549.99 via Microsoft Store. - xbox_series : vecchia conoscenza - Eurogamer_it : #XboxSeriesX fanno molto bene in Giappone. 100.000 unità vendute ad oggi. - Christi99760781 : @xbox_series Pazzi furiosi - xbox_series : io arresterei entrambi,chi propina stammerda e chi spende ste cifre per stammerda?? -