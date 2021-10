Wolff: “Il motore di Lewis andava cambiato” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Al termine del Gp di Turchia, Toto Wolff ha fatto chiarezza sul motore della W12 di Hamilton. Il britannico ha dovuto scontare 10 posizioni in griglia. Wolff: il motore durerà fino alla fine della stagione? Max Verstappena aveva cambiato interamente la sua power unit in occasione del Gran Premio di Russia dove con un pò di fortuna, era riuscito a piazzarsi al secondo posto. In Turchia, Mercedes ha dovuto modificare la componente termica del motore della W12 di Lewis Hamilton. Il sette volte iridato, arrivato quinto in gara, ha dovuto scontare dieci posizioni di penalità in griglia, partendo undicesimo. La domanda ora è se entrambe le componenti potranno resistere sino al termine della stagione. Restano solo sei gare, tutte fondamentali per decretare chi sarà il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 14 ottobre 2021) Al termine del Gp di Turchia, Totoha fatto chiarezza suldella W12 di Hamilton. Il britannico ha dovuto scontare 10 posizioni in griglia.: ildurerà fino alla fine della stagione? Max Verstappena avevainteramente la sua power unit in occasione del Gran Premio di Russia dove con un pò di fortuna, era riuscito a piazzarsi al secondo posto. In Turchia, Mercedes ha dovuto modificare la componente termica deldella W12 diHamilton. Il sette volte iridato, arrivato quinto in gara, ha dovuto scontare dieci posizioni di penalità in griglia, partendo undicesimo. La domanda ora è se entrambe le componenti potranno resistere sino al termine della stagione. Restano solo sei gare, tutte fondamentali per decretare chi sarà il ...

