The Beatles: Get Back, trailer e data di uscita su Disney+ della docuserie di Peter Jackson (Di giovedì 14 ottobre 2021) Disney+ svela il trailer e la data di uscita della docuserie in tre episodi The Beatles: Get Back, firmata dal regista Peter Jackson. Disney+ ha diffuso il trailer con la data di uscita della serie in tre episodi The Beatles: Get Back. La docuserie originale Disney+, diretta da Peter Jackson, arriverà in esclusiva sulla piattaforma streaming in tre diversi giorni: il 25, 26 e 27 novembre 2021. Realizzata interamente con filmati inediti restaurati, questa docuserie fornisce lo sguardo più intimo e onesto mai documentato ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 ottobre 2021)svela ile ladiin tre episodi The: Get, firmata dal registaha diffuso ilcon ladiserie in tre episodi The: Get. Laoriginale, diretta da, arriverà in esclusiva sulla piattaforma streaming in tre diversi giorni: il 25, 26 e 27 novembre 2021. Realizzata interamente con filmati inediti restaurati, questafornisce lo sguardo più intimo e onesto mai documentato ...

Advertising

DisneyPlusIT : Vi presentiamo The Beatles: Get Back, una Docu-serie Originale in tre parti dal regista #PeterJackson, in streaming… - DiegoImperatore : Per chi, come me, aspetta questo momento da anni…?? Buongiorno! #TheBeatles #GetBack The Beatles: Get Back | Offic… - CLetteraria : 'The Beatles: Get Back': il libro definitivo sulla leggendaria band inglese. La recensione di Elena Arzani:… - Librimondadori : Un volume prezioso, in cui i #Beatles si raccontano attraverso le loro stesse parole, raccolte dalle sessioni di re… - Sandro_Palis : @coniglione I Beatles erano complessi. Io suono a malapena Across the Universe. Però Breathe dei Pink Floyd ha pochi accordi e viene bene. -