“Succederà il 1° novembre”. WhatsApp, brutte notizie migliaia di utenti Android e iOS (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’evoluzione dei programmi è inesorabile, così come lo è il tempo che passa. Chi progetta software lo sa bene: a un certo punto gli hardware (ovvero la parte ‘fisica’ del dispositivo deve lasciare spazio al futuro e andare in pensione). Ce lo ricorda, meglio di tutti, un software che noi usiamo spesso e che nel corso degli anni si è aggiornato prendendo posto nei nostri smartphone sempre più nuovi. Parliamo di WhatsApp che si appresta a grandi cambiamenti. Per chi non lo sapesse infatti, a partire dal 1° novembre, l’applicazione di messaggistica più usata al mondo smetterà di funzionare su alcuni telefoni se non si seguiranno alcune procedure per aggiornare il proprio sistema operativo. “WhatsApp non supporterà più i dispositivi Android con sistema operativo 4.0.4 e versioni precedenti a partire dall’1 ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’evoluzione dei programmi è inesorabile, così come lo è il tempo che passa. Chi progetta software lo sa bene: a un certo punto gli hardware (ovvero la parte ‘fisica’ del dispositivo deve lasciare spazio al futuro e andare in pensione). Ce lo ricorda, meglio di tutti, un software che noi usiamo spesso e che nel corso degli anni si è aggiornato prendendo posto nei nostri smartphone sempre più nuovi. Parliamo diche si appresta a grandi cambiamenti. Per chi non lo sapesse infatti, a partire dal 1°, l’applicazione di messaggistica più usata al mondo smetterà di funzionare su alcuni telefoni se non si seguiranno alcune procedure per aggiornare il proprio sistema operativo. “non supporterà più i dispositivicon sistema operativo 4.0.4 e versioni precedenti a partire dall’1 ...

argomentotriste : stanno rimandando tutti i concerti di novembre e sono sicura succederà anche per quello di michele, mi viene da piangere sinceramente - MorganteMirinde : @Smartitina Occhio che abbiamo avuto l'onda anomala di luglio/agosto. Quindi è normale che adesso scende rispetto a… - romatoday : Covid, ottimismo dai numeri: 'Novembre mese decisivo per capire cosa succederà' - PalermoToday : Covid, ottimismo dai numeri: 'Novembre mese decisivo per capire cosa succederà' - Scantrapello84 : @JpLafitt Ti ho dato una bella notizia e non sorridi. E vabbè. Pensa che a novembre lo scorso anno eravamo tutti ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Succederà novembre Green pass obbligatorio sul lavoro, occhio alle conseguenze sulla pensione: scenario da incubo ...da sapere Mentre in Francia si discute se eliminare l'obbligo del Green Pass già dal 15 novembre, ... In attesa di vedere cosa succederà nelle prossime settimane e quale impatto avrà effettivamente la ...

Maurizio Costanzo raddoppia: succederà dopo la nuova edizione de L'intervista Da novembre invece Costanzo riproporrà il Maurizio Costanzo Show.

