Revoca domiciliari Valentino, Del Basso De Caro: “Restituito alla comunità uomo ingiustamente privato della libertà” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dell’on. Umberto Del Basso De Caro in merito all’annullamento dell’ordinanza coercitiva applicata a Carmine Valentino. “La decisione con la quale il Tribunale del Riesame di Napoli ha annullato l’ordinanza coercitiva applicata a Carmine Valentino restituisce alla nostra comunità, oltre che alla sua Famiglia, un uomo ingiustamente privato della libertà personale. Per il profondo rispetto che ho sempre nutrito per la Giurisdizione non ho mai commentato il fatto, per il quale si procedeva da quattro anni, e men che mai la tempistica. Il tempo, anche questo strano tempo che viviamo, si incarica ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dell’on. Umberto DelDein merito all’annullamento dell’ordinanza coercitiva applicata a Carmine. “La decisione con la quale il Tribunale del Riesame di Napoli ha annullato l’ordinanza coercitiva applicata a Carminerestituiscenostra, oltre chesua Famiglia, unpersonale. Per il profondo rispetto che ho sempre nutrito per la Giurisdizione non ho mai commentato il fatto, per il quale si procedeva da quattro anni, e men che mai la tempistica. Il tempo, anche questo strano tempo che viviamo, si incarica ...

