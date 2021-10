Regeni, niente processo agli 007 egiziani accusati di sequestro. Amarezza della famiglia (Di venerdì 15 ottobre 2021) niente processo ai quattro 007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio, di Giulio Regeni. I giudici della terza corte d'assise di Roma al termine della camera di consiglio hanno annullato l'atto con cui il gup ha disposto il rinvio a giudizio degli imputati nel maggio scorso. Si riparte quindi dall'udienza preliminare. "Le richieste inoltrate tramite rogatoria all'autorità giudiziaria egiziana contenenti l'invito a fornire indicazioni sulle compiute generalità anagrafiche e sugli attuali residenza o domicilio utili per acquisire formale elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti del procedimento instaurato a loro carico non hanno avuto alcun esito", ha sottolineato la Corte d'assise."Riteniamo ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 15 ottobre 2021)ai quattro 007del, delle torture e dell'omicidio, di Giulio. I giudiciterza corte d'assise di Roma al terminecamera di consiglio hanno annullato l'atto con cui il gup ha disposto il rinvio a giudizio degli imputati nel maggio scorso. Si riparte quindi dall'udienza preliminare. "Le richieste inoltrate tramite rogatoria all'autorità giudiziaria egiziana contenenti l'invito a fornire indicazioni sulle compiute generalità anagrafiche e sugli attuali residenza o domicilio utili per acquisire formale elezione di domicilio ai fininotificazione degli atti del procedimento instaurato a loro carico non hanno avuto alcun esito", ha sottolineato la Corte d'assise."Riteniamo ...

