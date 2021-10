“Quindi è vero…”. Alessia Marcuzzi, la voce che circola nell’ambiente. Una grande sorpresa (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il suo addio a Mediaset ha fatto parecchio rumore. Dopo 25 anni di ‘onorata’ carriera Alessia Marcuzzi ha salutato il Biscione per il dispiacere di tanti affezionati telespettatori. D’altra parte la conduttrice romana ha legato il suo nome a tanti e diversi programmi, in particolare a “Le Iene” che ha guidato per ben vent’anni. Alessia ha spiegato il motivo dell’addio rompendo un silenzio che inizialmente aveva fatto partire una ridda di ipotesi più o meno fantasiose. “Quando non ti riconosci più – ha scritto la Marcuzzi – e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il suo addio a Mediaset ha fatto parecchio rumore. Dopo 25 anni di ‘onorata’ carrieraha salutato il Biscione per il dispiacere di tanti affezionati telespettatori. D’altra parte la conduttrice romana ha legato il suo nome a tanti e diversi programmi, in particolare a “Le Iene” che ha guidato per ben vent’anni.ha spiegato il motivo dell’addio rompendo un silenzio che inizialmente aveva fatto partire una ridda di ipotesi più o meno fantasiose. “Quando non ti riconosci più – ha scritto la– e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi. Mi sono detta: ‘, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ...

Advertising

borghi_claudio : Intanto a @Ariachetira va in scena BASSETTI, il medico politologo. Per lui i partiti di centrodestra contro il gre… - MatteoRichetti : #Draghi ha spiegato che la riforma del #Catasto non porterà aumento di tasse. #Salvini ha detto che non si fida per… - ASR22luglio1927 : @asrsupporter È vero si gioca con la juve , ma dopo abbiamo partite contro napoli cagliari e milan quindi non lo ri… - EffeScudata : @LegaSalvini quindi non strizzate l'occhio ai #fascisti, vero? #piazzadelpopolo #ForzaNuova #Castellino - nexusSEI_6 : RT @_Facezia_: @DarkLadyMouse Quindi è vero che Babbo Natale non esiste, niente renne, niente slitta... Erano i #portuali a portare i doni?… -

Ultime Notizie dalla rete : Quindi vero… Farmapiana: prenotazioni Cup in farmacia piananotizie.it