Non vuole pagare il massaggio, si lancia dal primo piano di una palazzina (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il massaggio non è stato di suo gradimento, o forse, più semplicemente, non aveva i soldi per pagare e ha scelto di darsela a gambe scappando dalla finestra. Il protagonista del video è il cliente di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilnon è stato di suo gradimento, o forse, più semplicemente, non aveva i soldi pere ha scelto di darsela a gambe scappando dalla finestra. Il protagonista del video è il cliente di ...

Advertising

BentivogliMarco : Un'altra conferma dell'autorevolezza e della serietà di #Draghi. Non solo non si dimentica, ma si vuole tutta la… - gennaromigliore : In tutta franchezza trovo insostenibile dal punto di vista logico la proposta di tampone gratuito per chi non si vu… - pomeriggio5 : Alessandro Meluzzi sospeso dall'ordine dei medici perchè non vuole vaccinarsi, oggi parla a #Pomeriggio5: 'Non poss… - GiancarloCharly : @SnobDi In uno Stato di diritto in primis vi è quello alla salute. Siamo in democrazia e la maggioranza ha deciso c… - Ale74226567 : @AuroraMorgavi Katia e jo discutono per il cibo perché Katia non vuole il cibo vegano. Raffaella sposta la polemica… -