Nelle live su Tiktok sarà possibile silenziare i commentatori molesti (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tiktok cambia il meccanismo del live. La piattaforma permetterà ai creators che trasmettono in diretta di disattivare i commenti e le interazioni di utenti specifici se questi dovessero risultare particolarmente molesti. La durata di questo blocco potrà essere variabile. La modifica sulle dirette Tiktok è stata annunciata direttamente dalla piattaforma. LEGGI ANCHE > L’indagine sulle gocce che fanno cambiare il colore degli occhi su Tiktok Dirette Tiktok, l’opzione che permette di silenziare i commentatori molesti «Ora, l’host può disattivare temporaneamente un visualizzatore scortese per alcuni secondi o minuti o per l’intera durata del live. Se un account viene disattivato per un certo periodo di tempo, verrà ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 14 ottobre 2021)cambia il meccanismo del. La piattaforma permetterà ai creators che trasmettono in diretta di disattivare i commenti e le interazioni di utenti specifici se questi dovessero risultare particolarmente. La durata di questo blocco potrà essere variabile. La modifica sulle diretteè stata annunciata direttamente dalla piattaforma. LEGGI ANCHE > L’indagine sulle gocce che fanno cambiare il colore degli occhi suDirette, l’opzione che permette di«Ora, l’host può disattivare temporaneamente un visualizzatore scortese per alcuni secondi o minuti o per l’intera durata del. Se un account viene disattivato per un certo periodo di tempo, verrà ...

Advertising

69nectar : quando sono un pi' giù di morale ma jaemin nelle live dice di non esserlo - JUNGH0UR : comunque nelle notifiche ho solo quella della live di ieri di jimin, cerco di non toglierla per un po’ - NeferMan : @pilloledirock Gli Iron Maiden avevano il 'difetto' di non variare niente nelle canzoni che suonavano live riproduc… - itstella_a : Ah, ovviamente loro i concerti li fanno nelle arene, non stadi, con la metà dei biglietti da vendere rispetto a lor… - AroundTheGameIT : Kyrie Irving ha parlato. Si è appena conclusa la sua live Instagram, che vi racconteremo nelle prossime ore qui su… -