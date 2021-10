Mietta ha un nuovo compagno dopo la relazione con Davide Tagliapietra | padre di suo figlio

(Di giovedì 14 ottobre 2021) È diventata nota al grande pubblicola vittoria al Festival di Sanremo del 1989 con il brano Canzoni. Oraha deciso di lasciare il canto per cimentarsi nella danza: è una concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2021. Lontana dal palcoscenico, è stata legata per molti anni al batterista, da cui ha avuto unnel 2010. Adesso è diinnamorata, ma l’identità dell’uomo è misteriosa: “C’è una storia in costruzione, sono da poco entrata in una love story”. L'articolo proviene da City Roma News.

Io sono molto contento e lo prendo come mia occasione per iniziare unciclo di vita, una ... Al Bano Carrisi , Morgan , Arisa ,, Alvise Rigo , Valeria Fabrizi , Andrea Iannone , Fabio ...Il suo ruolo non sarà quello di concorrente, ma sarà unoinedito creato appositamente per lei. Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina; Memo Remigi e Maria Ermachkova;e Maykel Fonts;...Sabato 16 Milly Carlucci, con accanto il braccio destro Paolo Belli, darà nuovamente il via al talent show per aspiranti ballerini vip ...È diventata nota al grande pubblico dopo la vittoria al Festival di Sanremo del 1989 con il brano Canzoni. Ora MIetta ha deciso di lasciare il canto per cimentarsi nella danza: è una concorrente uffic ...