L’estrema originalità di Squid Game è l’estrema angoscia

(Di giovedì 14 ottobre 2021), un dramma fatto di violenza e sorveglianza Corriere della sera, pagina 47, di Aldo Grasso. La serie di cui tutti parlano è. Un tempo, il cinema coreano veniva usato per prendere in giro i cinefili più accaniti, capaci di sorbirsi anche quella cinematografia aliena con didascalie in tedesco. Dopo il successo di Parasite, la Corea del Sud è la nuova frontiera dell’immaginario.è un dramma della sopravvivenza firmato Netflix, nato da un’idea del regista Hwang Dong-hyuk e il cui titolo fa riferimento a un popolare gioco per bambini coreano che utilizza una tavola a forma di calamaro. Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) ha 47 anni, è sommerso dai debiti, con un matrimonio fallito alle spalle, una figlia di cui ha perso la custodia e una madre gravemente malata. ...