Infortunio Ricardo Rodriguez: lieve trauma contusivo alla gamba sinistra (Di giovedì 14 ottobre 2021) per lo svizzero al rientro al Filadelfia Problemi per Ricardo Rodriguez al rientro al Filadelfia per la seduta d’allenamento con il Torino. Dopo gli impegni con la nazionale, lo svizzero ha accusato un lieve trauma contusivo alla gamba sinistra e si è allenato parzialmente in gruppo. «Lavoro mattutino per il Torino, al Filadelfia. Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica che si è conclusa con una partita di allenamento, a ranghi misti. In gruppo anche Kone, Linetty e Warming, mentre Rodriguez – post lieve trauma contusivo alla gamba sinistra, rimediato con la Nazionale svizzera – ha svolto una parte del programma odierno con i ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) per lo svizzero al rientro al Filadelfia Problemi peral rientro al Filadelfia per la seduta d’allenamento con il Torino. Dopo gli impegni con la nazionale, lo svizzero ha accusato une si è allenato parzialmente in gruppo. «Lavoro mattutino per il Torino, al Filadelfia. Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica che si è conclusa con una partita di allenamento, a ranghi misti. In gruppo anche Kone, Linetty e Warming, mentre– post, rimediato con la Nazionale svizzera – ha svolto una parte del programma odierno con i ...

Advertising

CalcioNews24 : Problemi per lo svizzero #Torino #Rodriguez - sportli26181512 : Torino, infortunio per Ricardo Rodriguez: a rischio per il Napoli: ?Rientrato a Torino dopo gli impegni con la nazi… - Ricardo_Panta : RT @EnricoTurcato: Aaron #Ramsey 14 milioni netti ricevuti dalla Juventus nelle ultime 2 stagioni Oltre il 50% delle partite totali sal… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Ricardo Torino, infortunio per Ricardo Rodriguez: a rischio per il Napoli Commenta per primo Rientrato a Torino dopo gli impegni con la nazionale della Svizzera, il difensore Ricardo Rodriguez è stato sottoposto a esami per comprendere l'entità dell'infortunio subito nell'ultima gara della nazionale. Il difensore svizzero ha subito un lieve trauma contusivo alla gamba ...

Torino: Ricardo Rodriguez ko in nazionale, novità nello staff medico Commenta per primo Il nazionale svizzero Ricardo Rodriguez è uscito per infortunio (colpo tra il polpaccio e il ginocchio) nell'intervallo della partita vinta contro la Lituania. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , le sue condizioni ...

Torino, infortunio per Ricardo Rodriguez: a rischio per il Napoli Calciomercato.com Torino, problemi per Rodriguez al rientro dalla Nazionale Problemi per Ricardo Rodriguez al rientro a Torino dopo la sosta per le Nazionali, il giocatore è tornato infortunato e al primo allenamento ha svolto parte della seduta a parte.

Torino, infortunio per Ricardo Rodriguez: a rischio per il Napoli ?Rientrato a Torino dopo gli impegni con la nazionale della Svizzera, il difensore Ricardo Rodriguez è stato sottoposto a esami per comprendere l'entità ...

Commenta per primo Rientrato a Torino dopo gli impegni con la nazionale della Svizzera, il difensoreRodriguez è stato sottoposto a esami per comprendere l'entità dell'subito nell'ultima gara della nazionale. Il difensore svizzero ha subito un lieve trauma contusivo alla gamba ...Commenta per primo Il nazionale svizzeroRodriguez è uscito per(colpo tra il polpaccio e il ginocchio) nell'intervallo della partita vinta contro la Lituania. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , le sue condizioni ...Problemi per Ricardo Rodriguez al rientro a Torino dopo la sosta per le Nazionali, il giocatore è tornato infortunato e al primo allenamento ha svolto parte della seduta a parte.?Rientrato a Torino dopo gli impegni con la nazionale della Svizzera, il difensore Ricardo Rodriguez è stato sottoposto a esami per comprendere l'entità ...