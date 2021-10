In arrivo il rinforzo per il settore giovanile (Di giovedì 14 ottobre 2021) Valerio Valentino, attaccante classe 2006, è in arrivo dal Perugia ed è pronto a puntellare il vivaio partenopeo. Il centravanti sarà aggregato all'Under-16 data la sua giovane età. L'operazione che ha portato Valentino al Napoli è stata conclusa da Grava e Grillo, insieme all'agenzia Peakdeal. Per il giovane Valentino, da sempre tifosissimo del Napoli, è un sogno che si realizza. L'attaccante è dotato di un ottimo fisico come dimostrano in 185 centimetri di altezza, mentre il suo piede preferito è il sinistro. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 14 ottobre 2021) Valerio Valentino, attaccante classe 2006, è indal Perugia ed è pronto a puntellare il vivaio partenopeo. Il centravanti sarà aggregato all'Under-16 data la sua giovane età. L'operazione che ha portato Valentino al Napoli è stata conclusa da Grava e Grillo, insieme all'agenzia Peakdeal. Per il giovane Valentino, da sempre tifosissimo del Napoli, è un sogno che si realizza. L'attaccante è dotato di un ottimo fisico come dimostrano in 185 centimetri di altezza, mentre il suo piede preferito è il sinistro.

