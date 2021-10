Il primo osservatorio orbitale solare della Cina (Di venerdì 15 ottobre 2021) Con un razzo vettore Lunga Marcia 2D la Cina ha immesso regolarmente in orbita il suo primo satellite per lo studio del Sole. Sullo stesso volo anche altri 10 piccoli satelliti per vari scopi tecnologici e scientifici. Intanto svelato anche l'equipaggio dell'imminente Shenzhou-13. Leggi su aliveuniverse.today (Di venerdì 15 ottobre 2021) Con un razzo vettore Lunga Marcia 2D laha immesso regolarmente in orbita il suosatellite per lo studio del Sole. Sullo stesso volo anche altri 10 piccoli satelliti per vari scopi tecnologici e scientifici. Intanto svelato anche l'equipaggio dell'imminente Shenzhou-13.

