Green pass obbligatorio, Andreoni: “No a deroghe o rinvii” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sul Green pass Italia obbligatorio sul lavoro “si deve andare avanti, senza deroghe o rinvii”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). “Non è possibile che il 20% dei lavoratori che non si è vaccinato metta a rischio l’80% che invece si è immunizzato”, aggiunge. “L’Italia ha fatto una scelta coraggiosa che sta pagando – ricorda l’infettivologo – stiamo messi meglio di altri paesi europei, l’alterntiva al Green pass è l’obbligo vaccinale ma mi pare che oggi tutte le polemiche siano sui tamponi e i test che, sinceramente, sono un problema pratico che si può risolvere decidendo di vaccinarsi”. ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 ottobre 2021) SulItaliasul lavoro “si deve andare avanti, senza”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Massimo, primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). “Non è possibile che il 20% dei lavoratori che non si è vaccinato metta a rischio l’80% che invece si è immunizzato”, aggiunge. “L’Italia ha fatto una scelta coraggiosa che sta pagando – ricorda l’infettivologo – stiamo messi meglio di altri paesi europei, l’alterntiva alè l’obbligo vaccinale ma mi pare che oggi tutte le polemiche siano sui tamponi e i test che, sinceramente, sono un problema pratico che si può risolvere decidendo di vaccinarsi”. ...

