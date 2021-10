Green pass: corteo a Napoli, la Costituzione su una bara (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Libertà", "No Green pass" . Scandendo questi slogan circa 300 manifestanti hanno sfilato a Napoli da Piazza Vittoria a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania. Il corteo era aperto da una ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Libertà", "No" . Scandendo questi slogan circa 300 manifestanti hanno sfilato ada Piazza Vittoria a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania. Ilera aperto da una ...

Advertising

RobertoBurioni : Considerato che ieri c’è stato un aumento dei certificati di malattia del 23% possiamo affermare che molti dei comb… - borghi_claudio : Torno a ripetere la domanda anche ai pro green pass. Adesso abbiamo il green pass anche per andare in bagno e quind… - ladyonorato : A #Messina oltre a protestare contro il #greenpass si ricorda la morte per il vaccino dell’infermiere Antonio Mondo… - dyd74 : RT @simabastaroghi: La Francia verso l'addio al Green pass: l'Italia resterà l'unica in Europa a usarlo. - thecapinera : RT @Verdun75: Perché invece di parlare solo dei no green pass non parlano anche de 43 milioni di vaccinati che ieri sono andati tranquillam… -