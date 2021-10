Gianmaria Antinolfi confessa l’interesse per Sophie Codegoni: i dubbi di Aldo Montano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Finalmente Gianmaria Antinolfi ha vuotato il sacco ammettendo l’interesse verso Sophie Codegoni, seppur in modo poco convinto. Giucas Casella ha fatto notare come possa esserci un interesse reciproco tra Gianmaria e Sophie ma a causa della timidezza di Antinolfi nessuno avrebbe ancora fatto il primo passo. Per questo ha spronato il giovane imprenditore a rivolgere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 14 ottobre 2021) Finalmenteha vuotato il sacco ammettendoverso, seppur in modo poco convinto. Giucas Casella ha fatto notare come possa esserci un interesse reciproco trama a causa della timidezza dinessuno avrebbe ancora fatto il primo passo. Per questo ha spronato il giovane imprenditore a rivolgere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

