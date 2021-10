GF Vip, dietro il videomessaggio per Gianmaria ci sarebbe Fabrizio Corona (Di giovedì 14 ottobre 2021) Questa edizione del Grande Fratello Vip sta diventando sempre più incentrata su Fabrizio Corona. Se qualche giorno fa il nome dell'ex re dei paparazzi è stato tirato fuori durante una lite tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge, ora è stato il popolo del web a fare il suo nome. Un paio di giorni fa, infatti, Soleil ha accusato apertamente Sophie di aver fatto ingelosire Lulu flirtando apposta con Manuel, etichettando il tutto come "qualcosa di pianificato da Fabrizio Corona". "Parliamo della tua ingerenza tra Manuel e Lulu? Sappiamo che era tutto pianificato. Volevi farlo prima di entrare. Ah, non c'è stata nessuna interferenza? Ricordo anche che Fabry ti ha detto questo e tu non vedevi l'ora. Dobbiamo tirar fuori tutto? Sono cattivo?” Dopo 48 ore il nome di Fabrizio Corona è stato ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 14 ottobre 2021) Questa edizione del Grande Fratello Vip sta diventando sempre più incentrata su. Se qualche giorno fa il nome dell'ex re dei paparazzi è stato tirato fuori durante una lite tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge, ora è stato il popolo del web a fare il suo nome. Un paio di giorni fa, infatti, Soleil ha accusato apertamente Sophie di aver fatto ingelosire Lulu flirtando apposta con Manuel, etichettando il tutto come "qualcosa di pianificato da". "Parliamo della tua ingerenza tra Manuel e Lulu? Sappiamo che era tutto pianificato. Volevi farlo prima di entrare. Ah, non c'è stata nessuna interferenza? Ricordo anche che Fabry ti ha detto questo e tu non vedevi l'ora. Dobbiamo tirar fuori tutto? Sono cattivo?” Dopo 48 ore il nome diè stato ...

