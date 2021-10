Firenze. Contributi pesca, velocizzata la procedura per le graduatorie dei gruppi locali ‘Flag’ (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’adozione di una procedura per velocizzare l’iter di approvazione delle graduatorie proposte dai Flag (Fishery local action group) alla Regione, relative alle domande ammesse al contributo dei Fondi europei per le politiche marittime e selezionate in attuazione dei bandi pubblicati dagli stessi Flag.E’ quanto ha approvato la giunta regionale su proposta della vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi alla luce anche dei vari incontri avuti con i rappresentanti di tutti i Flag. “In una fase così delicata della programmazione comunitaria – ha detto la vicepresidente e assessora Stefania Saccardi – attraverso una più marcata condivisione delle responsabilità tra Regione e Flag, è possibile giungere in tempi più rapidi all’individuazione definitiva dei progetti in possesso dei requisiti necessari a garantire l’accesso alle risorse ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’adozione di unaper velocizzare l’iter di approvazione delleproposte dai Flag (Fishery local action group) alla Regione, relative alle domande ammesse al contributo dei Fondi europei per le politiche marittime e selezionate in attuazione dei bandi pubblicati dagli stessi Flag.E’ quanto ha approvato la giunta regionale su proposta della vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi alla luce anche dei vari incontri avuti con i rappresentanti di tutti i Flag. “In una fase così delicata della programmazione comunitaria – ha detto la vicepresidente e assessora Stefania Saccardi – attraverso una più marcata condivisione delle responsabilità tra Regione e Flag, è possibile giungere in tempi più rapidi all’individuazione definitiva dei progetti in possesso dei requisiti necessari a garantire l’accesso alle risorse ...

